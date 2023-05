Médias: La SRF veut former ses journalistes pour qu’ils restent neutres

Officiellement, la ligne est claire: l’analyse du travail de la SRF est globalement bonne, et en effet, les opinions des journalistes ne doivent pas jouer un rôle dans leurs productions, rappelait il y a quelques mois le rédacteur en chef de la SRF Tristan Brenn. Mais à l’interne, selon la «SonntagsZeitung», le problème est reconnu, et les ressources humaines proposeront début juin un cours en ligne d’une heure pour apprendre à bannir ses biais politiques de ses productions.

«L’équilibre de la représentation est central»

Le journal pointe toutefois le fait que celui qui donnera le cours, Marko Kovic, est lui-même positionné politiquement à gauche, et critique ouvertement la droite et l’UDC sur Twitter. Est-il donc la bonne personne pour apprendre aux journalistes de la SRF à faire des reportages «sans préjugés et politiquement objectifs»? Oui, estime le chef du personnel Gerhard Bayard. «Marko Kovic n'interviendra pas en tant que porteur d'opinion politique, mais en tant que linguiste neutre et analytique qui s'intéresse de près à la question des biais». Ce dernier, s’il n’a pas voulu s’exprimer dans le détail, a livré une réponse similaire à la SonntagsZeitung.