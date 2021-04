Résultats 2020 : La SSR a perdu 12,9 millions de francs en pleine année de pandémie

Le groupe audiovisuel public a souffert des baisses de recettes publicitaires et de l’annulation de grands événements sportifs et culturels l’année dernière.

Dans le détail, la SSR a communiqué mardi une baisse de 30,7 millions enregistrée sur les recettes publicitaires TV, de 2,2 millions sur les recettes de sponsoring et de 19,2 millions sur les recettes de programme, dont une baisse d'environ 7 millions due à l'annulation de productions d'événements sportifs. Depuis 2017, le recul cumulé des recettes commerciales de la SSR s'élève à plus de 100 millions.

«La pandémie est responsable de près de la moitié des pertes de recettes publicitaires», a indiqué mardi le groupe dans un communiqué mardi. Elles avaient pourtant connu un bon départ en début d'année avant d'être «fortement réduites» à partir de mars. Elles se sont toutefois reprises au cours du deuxième semestre à la faveur des niveaux d'audience élevés enregistrés par les programmes TV. La SSR invoque également la consultation de ses programmes TV sur des supports digitaux et le transfert des budgets publicitaires vers les offres numériques, bien souvent internationales.

Le groupe rappelle qu'il a notamment dû faire une croix sur de nombreuses retransmissions de grands événements sportifs, comme le Championnat d'Europe de football ou les Jeux olympiques d'été de Tokyo, repoussés à cet été. De plus, la quasi-totalité des manifestations culturelles, notamment les festivals en plein air et autres spectacles, ont été annulés, «ce qui a eu des répercussions considérables sur la branche de la culture et de l'événementiel».