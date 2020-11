Média : La SSR lance Play Suisse pour ses productions en streaming

Tous les épisodes des séries produites ou coproduites par la SSR et par ses chaînes seront disponibles en version originale sous-titrée sur la nouvelle plateforme baptisée Play Suisse.

A l’image de la série alémanique «Wilder», diffusée également sur la RTS, les productions et coproductions de la SSR seront disponibles sur Suisse Play en version originale et sous-titrée (archives).

«Nous rapprochons encore la Suisse et ses régions linguistiques tout en soulignant la diversité de notre pays et en proposant une expérience de streaming individuelle», se réjouit vendredi Gilles Marchand, directeur général de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR). Directeur du secteur Développement et Offre, le responsable du numérique Bakel Walden évoque une «plateforme taillée sur mesure, répondant à l’utilisation actuelle des médias».