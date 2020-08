Télévision La SSR n’informe pas assez sur les régions linguistiques

Une étude de l’OFCOM montre que les différentes chaînes de la SSR pourraient approfondir leur regard sur les autres régions linguistiques de la Suisse.

Des émissions proposent bien des thèmes sur les différentes régions linguistiques. Les rediffusions et des reprises des programmes des autres régions ont augmenté comparé aux années précédentes. Toutefois, le traitement des autres régions linguistiques dans les programmes de télévision est encore modeste et le regard porté sur elles n’est pas approfondi, relève l’OFCOM. La Suisse romande ne s’intéresse ainsi pas assez au Tessin et vice versa.