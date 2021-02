France : La St-Valentin pourrie de Julien Doré

La chanteur français a raconté qu’il avait rompu lors de la fête des amoureux. Une séparation qui a fait des dégâts matériels.

«Je devais rejoindre chez moi la femme avec qui j’étais à l’époque. Il n’y avait personne dans l’appartement et la veste en cuir que j’aimais plus que tout, qu’elle m’avait offerte, avait été lacérée avec un cutter à une dizaine d’endroits», a raconté le Français. Julien Doré ne s’est pas épanché sur la raison du geste de son ex. Il a toutefois glissé: «C’était une époque très passionnée et une fin d’histoire tout aussi passionnée. Reste que cette veste lacérée, je m’en rappellerai toute ma vie.»