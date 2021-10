En mode geek : La star de «Dune» enjolivait les manettes de jeu

Ado, l’acteur Timothée Chalamet exerçait son talent à personnaliser les contrôleurs de la Xbox 360 de Microsoft.

Timothée Chalamet est bien le jeune homme qui se cache derrière les mains d’une chaîne spécialisée dans la personnalisation de manettes de jeux. La star du film Dune, qui se veut discrète, l’a confirmé dans une interview donnée au youtubeur Nate Hill. L’acteur âgé de 25 ans raconte avoir fait ces habillages personnalisés pour des amis pour une trentaine de dollars. Chaque vidéo de la chaîne moddedcontroller360 suit le même scénario: un ado tient une manette Xbox 360 personnalisée devant la caméra. On ne voit pas son visage mais on entend sa voix. Dans l’une d’entre elles, on entend par exemple: «Voici un tigre rouge. Je l’ai commencé hier, je l’ai terminé aujourd’hui. Il est beau. Il est sexy».