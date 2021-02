Au cours de son épopée, l’adolescent a suscité l’intérêt de plusieurs médias internationaux. So Foot lui a consacré une interview et L’Equipe en a même fait son portrait, estimant que son exploit n’était «en rien dû au hasard. Caractérisé par un style très offensif, le Danois se démarque surtout par son efficacité froide.» «Il maîtrise parfaitement la meta (ndlr: optimisation des joueurs et des tactiques qui fonctionnent le mieux selon les mises à jour), expliquait dans le quotidien français Alexandre Hernandez, ex-professionnel. En fait, il ne joue pas au football. Il joue à FIFA.» «A chaque mise à jour, il s’adapte très bien au jeu, utilisant les gestes qu’il faut au bon moment», souligne Lorenzocancun, virtuose de la manette au FC Sion eSports.