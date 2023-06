La star de «Hair», Treat Williams, s’est tuée à moto

L’acteur Treat WIlliams est décédé lundi après-midi dans un accident de moto survenu dans le Vermont, rapporte «People». Selon un communiqué de la police, l’Américain de 71 ans a percuté une voiture. Grièvement blessé, il a été transporté par avion à l’hôpital de Ticonderoga (New York), où il a succombé à ses blessures. Le conducteur de la voiture a été légèrement blessé. «Il tournait à gauche ou à droite et une voiture lui a coupé la route. Je suis effondré. C’était le type le plus gentil qui soit. Il était si talentueux. Il était l'acteur par excellence. Les cinéastes l'adoraient. Il a été le cœur d'Hollywood depuis la fin des années 1970», a confié Barry McPherson, son agent.