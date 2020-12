Canada : La star de «Juno» annonce être transgenre et s’appeler Elliot Page

Anciennement connu sous le nom d'Ellen Page, la star hollywoodienne a fait son coming out en tant que personne transgenre.

La star canadienne de «Juno» et d’«Inception», jusqu’alors connu sous le nom d’Ellen Page, a annoncé mardi être transgenre et s'appeler désormais Elliot Page.

«Salut les amis. Je veux partager avec vous le fait que je suis trans. Mes pronoms sont il/iel et mon nom est Elliot», écrit l’acteur sur des comptes Instagram, Twitter et Facebook reflétant sa nouvelle identité.

Coming-out en 2014

«Pendant quelques années, j’ai vécu en me cachant. Et clairement quelque chose à Hollywood et dans l’industrie cinématographique me faisait sentir que je ne pouvais pas avouer mon homosexualité. Maintenant que je l’ai révélée, j’estime que c’est la meilleure décision que j’aie jamais prise», avait indiqué la star à l’AFP en 2016, à l’occasion de la sortie du film «Free Love».

Après son coming-out, Elliot Page, qui a épousé la danseuse-chorégraphe Emma Portner en 2018, s’était investi dans de nombreux projets (films et documentaires) illustrant les difficultés et discriminations touchant la communauté LGBTQ.

Entre joie et peur

Quelques personnalités d’Hollywood ont déjà ouvert la voie en se proclamant transgenres, à l’instar de Lana et Lily Wachowski, créatrices et réalisatrices de la saga «Matrix», ou encore le créateur de la série «Transparent» Joey Soloway et l’actrice Laverne Cox ("Orange is the New Black").