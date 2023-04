Payerne (VD): La star de la caserne est de retour au bercail

Coqueluche des recrues de la Place d’armes de Payerne (VD), mais également des photographes passionnés d’ornithologie, Enea est de retour au sud du lac de Neuchâtel. «L’ibis chauve mâle est régulièrement signalé dans les alentours de la caserne et de l’aérodrome militaire depuis trois semaines», confirme Daniela Trobe, zoologue et biologiste comportementale affectée au projet « Waldrapp.eu », à l’origine du programme de réintroduction de ces oiseaux en Europe.

Enea n’est pas le seul ibis chauve à s’épanouir dans la région. Giorgia, la femelle qui avait été aperçue à son côté le printemps dernier, notamment sur un bord de fenêtre yverdonnois, n’a pas l’air pressée non plus de rejoindre le lieu de nidification d’Überlingen (D), au nord du lac de Constance. «Elle a borné dernièrement à Payerne. Mais de manière générale, cette année, on se base avant tout sur les observations, car les émetteurs ne transmettent pratiquement pas», précise Daniela Trobe. Toutefois, selon l’application «Animal Tracker», la balise de Giorgia a, de nouveau, borné jeudi, dans la région de Monsmier (BE) dans le Seeland, à l’ouest de lac de Morat.