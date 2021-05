People : La star de la pop Ariana Grande s’est mariée

L’heureux élu est un agent immobilier de luxe de Los Angeles. La cérémonie s’est déroulée dans l’intimité.

«C’était petit et intime -- moins de 20 personnes. La pièce était remplie de bonheur et d’amour», a déclaré au magazine People un représentant de la star de 27 ans, confirmant une information du média TMZ. «Le couple et les deux familles ne pourraient être plus heureux», a poursuivi le représentant.