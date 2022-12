Basketball : La star de NBA Kyrie Irving recalée par Nike

Le 27 octobre, Irving – déjà connu pour avoir relayé des théories complotistes – avait publié sur ses comptes Instagram et Twitter l’affiche de «Hebrews to Negroes: Wake Up Black America» et des liens vers le site d’Amazon permettant de louer ou d’acheter ce film contenant entre autres une citation attribuée à Adolf Hitler et niant la réalité de l’Holocauste.