La star de TikTok gagne sa place dans «Fortnite»

La danse virale d’une adolescente américaine est désormais disponible sous la forme d’un Emote payant dans le jeu de battle royale.

La danse «The Renegade» a cartonné sur l’app de courtes vidéos TikTok. On peut désormais la retrouver sous la forme d’un Emote dans la boutique payante de «Fortnite». Cela devrait faire les affaires de l’éditeur du jeu Epic Games et de l’adolescente américaine Jalaiah Harmon. Comme le relève le site The Verge, l’auteure de la danse touche certainement une belle commission. L’annonce du lancement de l’Emote sur Twitter avec la mention de sa créatrice est en effet inédit de la part d’Epic Games.