#MeToo : La star des démocrates réclame la tête d’Andrew Cuomo

La charismatique Alexandria Ocasio-Cortez s’est jointe vendredi aux voix exigeant la démission du gouverneur de New York, lui aussi démocrate, accusé de harcèlement sexuel.

Le nombre d’influents élus démocrates appelant le gouverneur de New York à démissionner ne cesse d’augmenter. Vendredi, c’est la jeune star de l’aile gauche du Congrès, Alexandria Ocasio-Cortez, et le très expérimenté Jerry Nadler qui ont demandé le départ d’Andrew Cuomo, accusé de harcèlement sexuel et d’attouchements.