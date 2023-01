Inculpations de viols : La star du porno Ron Jeremy déclaré mentalement inapte pour un procès

Sous les verrous

Star déchue du cinéma pornographique, Ron Jeremy a à son actif plus de 1700 apparitions dans des films X depuis la fin des années 1970. En juin 2020, il avait été accusé du viol de trois femmes et d’agression sexuelle sur une quatrième. Son arrestation et sa comparution devant un tribunal de Los Angeles avaient suscité une nouvelle vague de plaintes contre le sexagénaire, sous les verrous depuis lors. Les faits les plus anciens remontent à 1996. Au total, Ron Jeremy est accusé de diverses violences sexuelles sur 21 femmes âgées de 15 à 51 ans.