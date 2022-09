Automobilisme : La star du Reggaeton Karol G conduit le féminisme jusque sur les circuits

La pilote colombienne Tatiana Calderon et sa sponsor, la chanteuse Karol G, luttent contre le machisme sur les circuits automobiles et dans les paddocks.

Karol G, symbole du féminisme

Un nouveau départ rendu en partie possible par une mécène insolite: sa compatriote et chanteuse symbole du féminisme, Karol G, star du reggaeton aux 56 millions de followers sur Instagram.

Le sport automobile et la musique, deux milieux au machisme ambiant, qui plus est sur le continent latino-américain. Endroits parfaits pour ces deux femmes déterminées: le vrombissement des moteurs et le rythme du reggaeton résonnent désormais en coeur pour délivrer un message contre le machisme.

«Makinon» et «Bichota»

Tatiana Calderon s’identifie pleinement à cette cause et «au message d’émancipation féminine qu’elle veut faire passer».

Machisme dans la musique

Karol G a quant à elle souffert du machisme dans la production musicale et dans la «sexualisation» des femmes au sein du reggaeton, un genre musical très populaire dans sa ville natale de Medellin, en Colombie. Et au-delà dans toute l’Amérique latine et aux Etats-Unis, gagnant sans cesse de nouvelles audiences, notamment en Espagne mais aussi dans de nombreux pays européens et asiatiques.