La star suisse de Google quitte ses fonctions

Urs Hölzle, employé No 8 de l’histoire de Google à son arrivée en 1999, va se retirer pour se concentrer sur des missions techniques. Le Suisse est victime de la réorganisation du cloud du géant de Mountain View, avance la chaîne CNBC. Le natif de Liestal est une figure emblématique de l’histoire de Google en étant à l’origine, puis actif au développement de l’infrastructure technique de l’entreprise pendant plus de vingt ans. Il a supervisé une organisation riche de plus de 12’000 salariés à plein temps.

Dans un courriel adressé aux employés mardi, Urs Hölzle, 59 ans, a indiqué qu’il se concentrerait sur un petit nombre de missions techniques, tout en prodiguant des conseils. L’une de ses priorités sera d’aider à rationaliser et à clarifier les processus techniques de l’intelligence artificielle au sein de Google et de favoriser une prise de décision plus rapide et plus efficace, a-t-il écrit.