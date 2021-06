Tenue correcte exigée : La starlette Amouranth fait fuir les sponsors

Le recordman d’un direct continu sur Twitch aurait perdu un contrat en raison notamment d’une photo prise en compagnie de la streameuse controversée.

Amouranth deviendrait-elle infréquentable? Ludwig Ahgren affirme en tout cas que la streameuse habituée aux poses provocatrices lui a causé la perte d’un sponsor. Deux photos en auraient été à l’origine, selon le streamer aux 31 jours de diffusion continue record sur Twitch. Pris lors du match exhibition de boxe entre Logan Paul et Floyd Mayweather, l’un des clichés semblait pourtant être tout à fait décent et convenir à l’événement, Amouranth portant une robe noire ornée de bijoux.

Une autre photo n’aurait cependant pas non plus plaidé la cause de Ludwig: celle avec son postérieur qu’il avait postée sur Twitter après avoir perdu un pari avec un autre streamer, «DisguisedToast». Ludwig avait en plus déjà été banni temporairement d’Instagram après avoir pris une photo humoristique avec son ami, «Slime», lors du même match de boxe, en raison d’une blague inappropriée faite entre eux.