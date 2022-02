Royaume-Uni : La start-up bidon avait recruté de vrais employés

Un influenceur a fait travailler en ligne durant 6 mois des dizaines de personnes pour son agence de design créée de toutes pièces.

Les collaborateurs de Madbird n’ont rien vu venir. Emballés par le charisme et la prétendue renommée de son jeune patron, Aly Ayad, ils se sont engagés pour cette agence web fantôme. Certains d’entre eux ont mis six mois avant de le comprendre, sans jamais avoir touché le moindre centime. Aly Ayad avait mis la forme pour les séduire en faisant valoir une prétendue expérience au siège de Nike, des références en ligne trafiquées et du contenu pioché allégrement à la concurrence.

La cinquantaine d’employés devait travailler exclusivement par courriel et se réunissait sur Zoom en présence, sans le savoir, de collègues fictifs. Au moins six parmi eux étaient en effet le fruit de l’imagination du patron avec leur propre compte de messagerie et profil LinkedIn. Leurs noms et portraits étaient inventés ou usurpés à d’autres personnes, comme le cofon­dateur Dave Stanfield, dont la BBC a retrouvé en République tchèque le véritable propriétaire de l’image, un fabricant de ruches.