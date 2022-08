Reconversion difficile : La start-up d’Usain Bolt disparaît de la circulation

La start-up américaine Bolt Mobility a cessé ses activités dans au moins six villes américaines sans crier gare. Elle répond aux abonnés absents alors que les autorités locales s’étonnent de retrouver ses vélos électriques à l’abandon dans la rue. «Ils ont disparu, laissant derrière eux du matériel, des courriels et des appels sans réponse. Nous ne pouvons joindre personne», a commenté sur le site TechCrunch un responsable de planification urbaine dans l’État du Vermont. Dans la ville de Chittenden, une centaine de vélos ont été laissés au sol complètement inutilisables avec des batteries déchargées. «Aucun de nos contacts chez Bolt Mobility, y compris leur PDG, n’a répondu, pas même à nos e-mails», a confirmé le département des travaux publics de la ville de Burlington.

Bolt Mobility a également interrompu son service à Portland, dans l’État de l’Oregon, le 1er juillet dernier. En raison de l’incapacité de la société à fournir à la ville une assurance mise à jour et à payer certains frais impayés, la ville lui avait suspendu la licence d’exploitation.

Start-up ambitieuse

Basée à Miami, en Floride, la start-up de micromobilité Bolt Mobility a été cofondée par le recordman du 100 mètres, le Jamaïcain Usain Bolt. La société a acquis en janvier 2021 les actifs de Last Mile Holdings, qui détenait les sociétés de micromobilité Gotcha et OjO Electric, et avait repris leur activité de vendeur de vélos en libre-service. La start-up avait promis que sa prochaine génération de scooters comprendrait un support pour smartphone qui servirait également de chargeur de téléphone.