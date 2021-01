Le ciel s’assombrit pour Frank Lampard depuis quelques semaines. Pool via REUTERS

Chelsea n’y arrive plus. Après un début de saison prometteur (une défaite lors des 12 premières journées), les Blues calent depuis trois semaines. Sur leurs six dernières sorties, ils n’ont remporté qu’un match, pour un nul et quatre revers. Le dernier en date ce dimanche, à domicile face à Manchester City (1-3).

Résultat: ils se retrouvent déjà distancés dans la course au titre (8e, à 7 points de Liverpool et Manchester United). Cela fait tâche pour une équipe présentée comme un candidat au sacre cet été, forte d’un recrutement XXL (Thiago Silva, Ziyech, Werner, Havertz, Chilwell, Édouard Mendy).

Comme toujours lorsque les résultats ne répondent pas aux attentes, les regards se tournent vers le manager, Frank Lampard. Et une statistique va dans le sens de ses détracteurs: en championnat, aucun entraîneur de Chelsea sous l’ère Roman Abramovitch - soit depuis mars 2003 - n’a possédé une moyenne de points aussi faible que Lampard.

Même Villas-Boas et Di Matteo font mieux

Celle de l’ancien milieu de terrain s’élève tout juste à 1,67. En 55 rencontres de Premier League à la tête du club londonien, il compte 27 victoires, 11 nuls et 17 défaites. Il est devancé de peu par André Villas-Boas (1,70), qui n’a tenu que neuf mois entre juin 2011 et mars 2012, puis par Claudio Ranieri (1,82) et Roberto Di Matteo (1,8 3 ). Même Maurizio Sarri, pourtant vertement contesté avant l’arrivée de Lampard, le distance (1,89).

À l’inverse, la plus haute moyenne revient à Avram Grant (2,31 points par match). Suivent José Mourinho (2,19), Antonio Conte (2,14) et Carlo Ancelotti (2,07). Sous la barre des 2 points par match, on retrouve Rafael Benitez et Luiz Felipe Scolari (1,96 tous les deux), ainsi que Guus Hiddink (1,94).