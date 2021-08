Neuchâtel - La statue de De Pury ne sera pas déboulonnée, mais «complétée»

Des oeuvres d’art qui «dialogueront»

Le déboulonnage demandé par une pétition forte de plus de 2500 signatures (dont une bonne partie hors des frontières neuchâteloises) n’aura pas lieu. En revanche, les autorités proposent d’abord une plaque explicative «donc chaque mot a été pesé», a précisé le conseiller communal Thomas Facchinetti, ainsi qu’un parcours multimédia dans la ville à destination des écoles et du public, et une page sur le site de la Ville .

Mettre en lumière un passé sombre

Outre ces éléments tangibles, la Ville compte aussi renforcer la recherche historique et scientifique autour de son passé colonial. «On manque encore beaucoup d’informations précises sur l’implication de David de Pury, et d’autres, dans le commerce d’esclaves», a explique Mireille Tissot-Daguette, présidente de la commission de cohésion sociale du Conseil général. L’Université de Neuchâtel sera associée à cette démarche, et une requête sera déposée auprès du Fonds national de recherche scientifique (FNS). Différents musées complèteront leurs expositions, et Neuchâtel rejoindra la Coalition européenne de villes contre le racisme, ce qui implique un plan d’action actif en ce sens.