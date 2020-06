Italie

La statue d’un célèbre journaliste dégradée à Milan

Le monument dédié à Indro Montanelli a été recouvert de peinture rouge. L’inscription «raciste, violeur» a été taguée à la peinture noire sur son socle.

La statue d’un célèbre journaliste italien a été dégradée et souillée à la peinture rouge samedi soir par des inconnus dans un jardin de Milan, a constaté l’AFP.

«Vandalisme insensé»

Dimanche matin, un agent de la ville tentait de réparer les dégâts avec un puissant pulvérisateur. Des promeneurs jugeaient l’acte «absurde», dénonçant ce «vandalisme». «C’est absurde d’être contre les gens qui ont construit l’histoire de l’Italie et l’histoire en général», a condamné l’un d’entre eux, Franjo Ljuljdjuraj. «C’était un grand homme et il est impossible qu’on ne laisse pas ici sa statue».

Angelo Angelino, un infirmier milanais de 30 ans, s’est dit outré dimanche cet acte de «rage», contre un «journaliste qui n’était absolument pas raciste, mais a vécu simplement avec son temps et a démontré au cours de sa longue carrière qu’il n’était pas extrémiste».

Pour Andrea Fares, autre habitant de Milan rencontré sur les lieux, «c’est un acte de vandalisme insensé». «Montanelli était selon moi de sensibilité libérale. Dans son passé il y a eu des épisodes un peu discutables, mais quand il était très jeune et dans un contexte historique très particulier. Cela ne justifie pas un acte aussi laid», a déploré cet avocat de 61 ans.

Étiqueté «fasciste» par la gauche

Fondateur du journal «Il Giornale», Indro Montanelli (1909-2001) est un célèbre journaliste et essayiste italien, passé notamment par le «Corriere della Sera». Classé à droite, l’homme se définissait comme «anti-communiste» et «anarcho-conservateur», ce qui lui valut d’être étiqueté comme «fasciste» par la gauche italienne durant les années 70 et 80. En 1935 il s’était porté volontaire pour la guerre coloniale en Érythrée menée par Mussolini.