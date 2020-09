Suisse : La task force rejette la stratégie de l’immunité collective

L’approche consistant à laisser le virus se diffuser dans la population afin d’atteindre une immunité collective au Covid-19 s’appuie sur des «bases incertaines» et provoquerait des coûts importants pour l’économie, estiment les experts de la Confédération.

Martin Ackermann, le chef de la task force scientifique Covid-19, et d’autres experts estiment qu’il faut poursuivre la stratégie actuelle jusqu’à la disponibilité d’un vaccin.

La stratégie consisterait à laisser le virus se diffuser dans la population afin d’atteindre une immunité collective et de mettre ainsi fin à l’épidémie. Or cette approche s’appuie sur «des bases incertaines et générerait des coûts massifs pour l’économie, la société mais aussi pour le système de santé».