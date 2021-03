Malgré une situation sanitaire qui se dégrade, les autorités genevoises élaborent une stratégie de tests de masse avec une relative tranquillité. Vendredi, lors du point presse hebdomadaire, Adrien Bron, directeur de la Santé a réfuté toute augmentation exponentielle du nombre de nouveaux cas de Covid-19, qualifiant la hausse de «rampante et constante. Il y a dix jours, nous avions moins de 100 contaminations quotidiennes, aujourd’hui, nous sommes plutôt à 150 voire 170». Selon lui, la détérioration est à mettre en lien avec la situation que connaissent les régions voisines (lire encadré). A l’heure actuelle, 209 personnes sont hospitalisées en lien avec le Covid-19, dont 66 pour une infection active. «L’âge médian des patients a baissé, a relevé le Dr Simon Regard, co-chef du secteur maladies transmissibles du Service du médecin cantonal. Il se situe à 62 ans, ce qui montre que la vaccination a des effets positifs sur les personnes plus âgées.»

Stratégie en voie de finalisation

Alors que les autorités maintiennent le degré d’alerte en phase une, elles travaillent à une stratégie de tests de masse basée sur trois piliers. D’abord, les situations à risque, à savoir les personnes symptomatiques, les cas contact ou les gens ayant fréquenté des lieux particuliers. Deuxième axe, le dépistage ciblé et répétitif concernant les personnes en emploi. Enfin, la dernière catégorie de la stratégie concerne les tests dits de confort, soit les personnes voulant s’assurer d’être négatives par exemple avant d’aller visiter des proches. Dans ces cas, rien ne sera facturé aux patients. Reste le test avec attestation pour voyager qui restera payant. Le Dr Regard a rappelé qu’il était désormais possible de se faire dépister sans symptômes. «Rome ne s’est pas faite en un jour», a-t-il illustré pour relever que la stratégie était élaborée sur plusieurs semaines et était en voie de finalisation, notamment sur des questions de facturation. «Elle doit encore être validée par la Confédération.»

Objectif presque atteint

Sur le front de la vaccination, la doctoresse Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, a estimé que la campagne se déroulait de «manière sereine et robuste», précisant que jeudi, 2975 personnes avaient pu être traitées. Elle a encouragé les personnes souhaitant se faire vacciner à prendre rendez-vous. «Il y a de la place, il est possible de s’inscrire.» La pharmacienne cantonale a rappelé que le canton disposait de sept centres auxquels devrait s’ajouter Palexpo d’ici quelques semaines. D’une capacité de 4000 injections par jour, il sera géré par les associations des médecins et pharmaciens genevois qui œuvreront bénévolement. «Nous pensons que fin juin, 50% de la population pourra avoir eu accès au vaccin», a-t-elle avancé, rappelant que l’objectif de l’Office fédéral de la santé publique était de vacciner 75 à 80% des personnes vulnérables. «Aujourd’hui, à Genève, 72% des plus de 75 ans ont été vaccinés. Les personnes vulnérables sont 67% à avoir reçu une ou deux doses. Quant aux habitants de plus de 65 ans, mais de moins de 75, ils sont 18% à avoir été piqués.»