Coronavirus : La stratégie suédoise a «échoué», selon le roi

L’approche moins coercitive de la Suède face à la pandémie a conduit le pays dans une situation difficile lors de la deuxième vague. «Beaucoup de gens sont morts et c’est terrible», a affirmé jeudi le monarque Carl XVI Gustaf.

Malgré un récent durcissement des autorités, la Suède et sa stratégie atypique contre le coronavirus sont de nouveau mises en grande difficulté par une redoutable deuxième vague. Le pays nordique a pourtant longtemps cru pouvoir l’éviter par sa stratégie.

«Je crois que nous avons échoué», a affirmé jeudi le roi de Suède Carl XVI Gustaf, dans un inhabituel commentaire d’actualité. «Beaucoup de gens sont morts et c’est terrible. C’est quelque chose qui nous fait tous souffrir», a-t-il affirmé à la télévision SVT.

Propos «apolitiques»

Les propos ne mentionnaient pas la stratégie elle-même et le palais royal a affirmé à l’AFP qu’ils devaient être considérés comme «apolitiques». Mais l’inhabituelle critique royale a braqué les projecteurs sur les nouvelles difficultés de la stratégie suédoise.

«Deux fois pire»

«L’autorité de santé publique avait préparé trois scénarios cet été. Nous nous étions calés sur celui du pire. Or, il s’avère que c’est deux fois pire», explique à l’AFP Lars Falk, un responsable de soins intensifs à l’hôpital Karolinska de Stockholm.

«Malheureusement, le niveau de contamination ne diminue pas […] et c’est très inquiétant», affirme à l’AFP le directeur sanitaire de la région de Stockholm, Björn Eriksson, décrivant «une pression extrême sur le système de santé». Jeudi, les hospitalisations liées au Covid en Suède ont dépassé leur pic du 20 avril, avec 2509 patients traités – même si la proportion en soins intensifs est deux fois moindre qu’au printemps, autour de 10%.

Dans le royaume de 10,3 millions d’habitants, le nombre de morts a atteint 7893, dont plus de 1900 depuis le début novembre. Et celui de nouveaux cas est à un niveau record, entre 6000 à 7000 par jour en moyenne, selon les données officielles.

Tour de vis tardif

Malgré des critiques d’une commission indépendante mardi, le premier ministre Stefan Löfven s’est refusé jusqu’ici à qualifier la stratégie d’échec, appelant de nouveau jeudi à attendre la fin de l’épidémie pour en juger. «Le fait que tant de gens soient morts est un échec. On ne peut pas le voir autrement. C’est comme cela que j’interprète» les propos du roi, a-t-il affirmé.

Sans masques, ni fermeture des bars, restaurants et magasins et sans quarantaine obligatoire, la Suède s’est distinguée par une stratégie basée essentiellement sur des «recommandations» et très peu de mesures coercitives.