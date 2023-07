La streameuse putaclic brille par son absence sur Twitch

Avec plus de 1,8 million de suiveurs, Taylor Jevaux fait partie des 20 streameuses les plus suivies sur Twitch

La streameuse Amouranth s’était fait un pseudo sur Twitch via ses séances sans fin en petite tenue dans un jacuzzi. On pensait le filon tari, surtout après que la filiale d’Amazon a sévi en démonétisant ce type de chaînes, puis en supprimant purement et simplement la catégorie sous la pression des annonceurs. Mais c’était compter sans Taylor Jevaux. La jeune américaine a revisité le concept en s’appuyant sur le règlement sur les jacuzzis imposé par Twitch qui précise qu«être trouvé sexy par les autres n’est pas contre (ses) règles».