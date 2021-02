Australie : La stricte quarantaine n’empêche pas les contaminations

L’État australien de Victoria a appelé mercredi à renforcer la politique de quarantaine de quatorze jours pour les voyageurs étrangers. En cause? La menace des variants britannique, brésilien et sud-africain.

Les autorités de l’État de Victoria ont appelé mercredi à des mesures plus strictes en raison des variants britannique, brésilien et sud-africain. «Ces souches très infectieuses s’avèrent très difficiles à contenir», a affirmé le Premier ministre de l’État de Victoria, Dan Andrews, en annonçant la fermeture d’un hôtel de Melbourne, accueillant des personnes en quarantaine, après l’apparition de cas de Covid-19.

320’000 voyageurs

«La quarantaine et les mesures sanitaires doivent aujourd’hui être différentes de ce qu’elles étaient il y a un mois, il y a six mois», a-t-il estimé.

En Australie comme en Nouvelle-Zélande, les autorités ont commencé cette semaine à évaluer les procédures et les structures de quarantaine. Les propositions vont de l’ouverture d’établissements dans l’arrière-pays (Outback) australien à un dépistage plus fréquent et sur une période plus longue des voyageurs en provenance de l’étranger.