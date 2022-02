Genève : La subvention de Genève-Plage rabotée

Après un rapport critique de la Cour des comptes, le Conseil d’Etat propose de couper de plus de 100’000 francs le soutien annuel accordé à l’Association Genève-Plage.

Irrégularités dans un appel d’offres

La subvention annuelle s’élèvera à 631’000 francs, soit une baisse de 110’000 francs par rapport au montant inscrit au budget. Une diminution recommandée par la Cour des comptes. Celle-ci avait relevé des dysfonctionnements dans l’attribution de l’exploitation de la zone événementielle des lieux, le bar-restaurant Les Voiles. L’organe de contrôle avait estimé que le dossier retenu était «objectivement moins bon et son offre bien moins intéressante financièrement» que celui recalé en seconde position. Ces irrégularités ont limité la maximisation des ressources propres de l’AGP, rappelle le Conseil d’Etat.

Plus de 238’000 francs à restituer

Alors que d’ordinaire, le contrat de prestations entre le Canton et l’AGP est prévu sur une période de quatre ans, celui-ci court sur deux années, pour 2021 et 2022. L’Etat veut évaluer la situation dans les prochains mois, notamment concernant les prestations pour la période 2023-2024. Dans l’immédiat, le contrat avec les autorités prévoit une extension, déjà introduite l’été dernier, des dates d’ouverture (jusqu’au 30 septembre au lieu du 15), ainsi qu’une ouverture matinale dès 7h (au lieu de 10h) deux jours par semaine. Ces aménagements, répondant à la demande croissante des nageurs, entraînent des frais supplémentaires de 150’000 francs, à la charge de l’association. Enfin, le Canton se verra restituer la part de subvention du précédent contrat, qui s’élève à un peu plus de 238’000 francs.