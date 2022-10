Cyclisme: Annemiek Van Vleuten battue le jour de ses 40 ans!

C’est du moins ce qu’elle espérait le matin sur la Planta quand elle a reçu son gâteau de la part des organisateurs. À Sion, on s’attendait encore à un duel avec sa rivale Demi Vollering, 2e de la dernière Grande Boucle. Mais c’est finalement sa coéquipière du Team SD Worx, Ashleigh Moolman-Pasio, la Sud-Africaine, qui a déjoué tous les pronostics pour s’imposer 104 km plus loin - avec 26 secondes d’avance sur la Cannibale du peloton - dans cette étape reine où on a vécu un combat dantesque dans les lacets du versant ouest du val d’Hérens.

Championne de Suisse de la montagne en 2021, Petra Stiasny se hisse finalement au cinquième rang de cette grosse journée, à 1’ 03”, de quoi lui donner des ailes et beaucoup d’espoir pour son avenir. «C’est l’étape que j’avais cochée dans mon agenda, sourit la Zurichoise de 21 ans. Ce parcours me convenait et en plus il ne faisait pas trop chaud. Je me sentais bien mais c’est tout de même une belle surprise d’être resté aussi longtemps avec les meilleures.»