Multisports : La Suède accuse la Russie de cyberattaques

Des hackers russes auraient piraté les dossiers de la Confédération suédoise des sports afin de discréditer des sportifs du pays.

Les infractions présumées ont eu lieu entre décembre 2017 et mai 2018, lors desquelles les pirates sont suspectés d’avoir accédé aux données personnelles de plusieurs athlètes suédois, notamment des dossiers médicaux, selon l’agence suédoise de renseignement intérieur et d’antiterrorisme, Säpo.

Peu de noms dévoilés

«Le piratage présumé des données (…) est un exemple de l’utilisation du sport pour renforcer l’image de son propre pays tout en discréditant d’autres pays et leurs athlètes», a souligné Daniel Stenling, chef du contre-espionnage à la Säpo, dans un communiqué.

Peu de noms d’athlètes suédois visés ont filtré, mais la footballeuse Olivia Schough en fait partie, selon le quotidien suédois Aftonbladet. Les cyberattaques visant la confédération «faisaient partie d’une campagne russe ciblant les organisations nationales et internationales de lutte contre le dopage, comme l’Agence mondiale antidopage (AMA) ou l’agence américaine, l’USADA», selon le procureur Mats Ljungqvist.

Ambassadeur convoqué

Sur Twitter, celle-ci a dénoncé des «violations graves et inacceptables du secret des données» exercées contre la Confédération suédoise des sports, «en violation des normes en vigueur».

Discréditer l’AMA

En raison d’un vaste scandale de dopage et de corruption, la Fédération russe d’athlétisme est suspendue de compétition internationale depuis 2015, et le Tribunal arbitral du sport (TAS) a suspendu la Russie de toutes les compétitions internationales jusqu’à la fin 2022.

Parmi eux, figuraient les Américaines Serena et Venus Williams (tennis), Simone Biles (gymnastique), Elena Delle Donne (basket), les Britanniques Chris Froome, Bradley Wiggins (cyclisme) et Mo Farah (athlétisme) ou encore l’Espagnol Rafael Nadal (tennis). Selon le parquet américain, les fuites visaient à exercer des représailles, compromettre et délégitimer les efforts de l’AMA dans sa lutte contre le dopage.