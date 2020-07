Coronavirus

La Suède au sommet des nouveaux cas dans l’UE

La politique solitaire du pays scandinave, qui refuse de confiner sa population et où le masque n’est pas obligatoire n’a pas payé. Il compte un nombre record de nouveaux cas.

Parmi les 27, le royaume nordique pointe ces deux dernières semaines à la peu enviée deuxième place des nouveaux cas par million d’habitants enregistrés, derrière le Luxembourg, selon les données compilées par l’AFP. Avec un ratio de nouvelles contagions six fois supérieur à la moyenne de l’UE, et proche du foyer européen le plus actif actuellement, dans les Balkans.