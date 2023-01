OTAN: La Suède coincée dans ses négociations avec la Turquie

Adhésion à l’OTAN : La Suède de plus en plus coincée dans ses négociations avec la Turquie

Pour Paul Levin, directeur de l’Institut des études turques à l’Université de Stockholm, «d’une part, Erdogan veut détourner l’attention d’une économie en mauvais état durant les mois précédant les élections. De l’autre, des groupes en Suède qui sont contre l’OTAN et des partisans du PKK inquiets des assurances données par le gouvernement ont compris qu’ils pouvaient énerver le président turc en l’insultant et ainsi faire dérailler le processus d’adhésion».

La constitution libérale de la Suède et les libertés de manifestations et d’expression avaient conduit la police à considérer que l’action devait être autorisée. Incompréhensible pour Ankara qui, après avoir convoqué l’ambassadeur suédois, a annulé la visite du ministre de la Défense Pål Jonson, prévue en fin de semaine prochaine – rare rencontre de haut niveau encore à l’agenda.

Un «sabotage»

Adhésion cette année? Peut-être…

Dans le même temps, la Turquie semble toujours augmenter la mise, en exigeant un nombre de plus en plus élevé d’extraditions de «terroristes» kurdes habitant en Suède. Jusqu’à 130, a glissé récemment le président Erdogan. Et ce alors que c’est la justice suédoise, et non le gouvernement, qui a le dernier mot sur les demandes d’extradition. La Turquie «veut des choses que nous ne pouvons et ne voulons pas lui donner», a reconnu Ulf Kristersson, début janvier, en référence à l’épineuse question des extraditions.