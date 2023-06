La Suède doit rejoindre l’Otan «aussi vite que possible» 

«Je me suis entretenu avec le président Erdogan au début de la semaine et je vais me rendre à Ankara dans un avenir proche» pour plaider l’adhésion, afin que «la Suède devienne membre de l’Alliance aussi vite que possible», a-t-il précisé au début d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN. La date de la visite n’est pas connue à ce stade.