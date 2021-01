L’équipe de France a vu son rêve de titre mondial s'envoler au Caire ce vendredi, battue en demi-finale par une Suède jeune et talentueuse (26-32). 20 ans après leur dernière finale, les Scandinaves affronteront dimanche le Danemark ou l'Espagne pour tenter de remporter un cinquième titre et rattraper la moitié de leur retard sur la France (6), en tête du palmarès.

Sans Karabatic ni grand gardien au rendez-vous, les Bleus ont d'abord coulé en défense. En attaque, ils sont tombés face à un grand Andreas Palicka. Dans un début de match de haut vol, les Suédois ont pris un premier avantage grâce à Jonathan Carlsbogard et Daniel Petersson, complètement désaxé à l'aile pour tromper Vincent Gérard (4-6).

Avec une défense stricte, les Français ont répliqué avec deux buts coup sur coup, dont une superbe roucoulette, de Luc Abalo (7-6). Mais la défense suédoise glissait parfaitement et récupérait les ballons, quand ce n'était pas Andreas Palicka qui les arrêtait. Et Felix Claar a fait gonfler l'avance pour les Scandinaves (8-12).

Palicka infranchissable

Nedim Remili a maintenu les Bleus à flots avec deux buts d'entrée (10-12) et en apportant plus de profondeur dans les attaques. Mais les Suédois, portés par les contre-attaques et quelques exploits individuels comme celui de Hampus Wanne sur l'aile gauche, restaient devant, galvanisés par l'arrêt fantastique de Palicka - pied droit à 2 m de hauteur, au niveau de la barre - sur Valentin Porte, juste avant la pause (13-16).