Coupe du monde féminine 2023: La Suède élimine les USA et crée une énorme sensation

Le triplé, un exploit qu’aucune équipe, femmes et hommes confondus, n’a encore réalisé, était une montagne trop haute pour la première nation au classement mondiale, exposée à une concurrence de plus en plus intense.

Mais le collectif de Vlatko Andonovski, qui a misé sur la jeunesse en l’absence de l’ossature de la génération titrée en 2015 et 2019, entre départs à la retraite et blessures, a manqué de consistance et d’efficacité face à une équipe plus rodée.