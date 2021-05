Hockey sur glace - La Suède et le Canada se rassurent un peu

La Suède et le Canada se sont rassurés vendredi après des débuts catastrophique s aux championnats du monde qui se déroulent en Lettonie.

Dernière avant le coup d ’ envoi, la Suède, qui n ’ avait gagné qu ’ une rencontre (face à la Suisse 7-0), est venue à bout de la Grande - Bretagne 4-1 (1-1 2-0 1-0). Mais les joueurs de Johan Garpenlöv ne se sont rassurés qu ’ à la 27e minute, quand Pudas a marqué le 2-1 pour ses couleurs. Auparavant, Kirk (8e) avait semé le doute dans les têtes suédoises en ouvrant la marque pour la Grande-Bretagne. Sorensen (16e) et Kempe (33e et 53e) ont finalement donné au score son allure définitive.

Cette victoire propulse provisoirement la Suède à la quatrième place (6 points , mais un match en plus ), derrière le trio de tête (tous 9 points): Suisse, Slovaquie et Russie, avant le match entre le Danemark (6e, 5 points) et le Bélarus (7e, 4 points) en soirée.