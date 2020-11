Coronavirus : La Suède exhorte au suivi des recommandations

Le taux d’incidence du virus, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas rapporté à la population, a augmenté de 163% en Suède, selon les données de l’OMS.

«Tout le monde doit suivre les conseils et recommandations»: face à l’aggravation de l’épidémie de Covid-19 dans le pays, le gouvernement suédois a exhorté mercredi la population à suivre les règles sanitaires, bien qu’elles ne soient pas coercitives.

«Beaucoup font comme il faut (...), mais certains ne le font pas», a regretté le dirigeant social-démocrate lors d’une conférence de presse. «Malheureusement, il semble que nous nous dirigeons vers une période plus sombre quant à la propagation de l’infection» et «nous risquons de connaître la situation que nous avions au printemps dernier», a-t-il averti.

L’exécutif a annoncé mercredi l’interdiction de la vente d’alcool à partir de 22 heures, à partir du 20 novembre et jusqu’en février 2021. Tous les établissements autorisés à servir de l’alcool devront avoir baissé le rideau à 22h30.

Stratégie moins stricte

Mercredi, plus de 4'000 cas et 25 décès supplémentaires ont été annoncés, portant le total à près de 167'000 cas et 6'082 morts.