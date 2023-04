La Suède lance son plus grand exercice militaire depuis 25 ans

«Les exercices ont lieu dans les airs, sur terre et en mer, dans une grosse partie du pays», ont annoncé dans un communiqué les Forces armées suédoises, en lançant lundi en Suède le plus important exercice militaire depuis 25 ans. Les manœuvres doivent continuer jusqu’au 11 mai et se concentrer sur le nord et le sud du pays, ainsi que sur l’île stratégique de Gotland, précise l’armée. Sont présents pas moins de 26’000 militaires venant des États-Unis, du Royaume-Uni, de Finlande, Pologne, Norvège, Lettonie, Lituanie, Ukraine, Danemark, Autriche, Allemagne et France, des pays pour la plupart membres de l’OTAN.