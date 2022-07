OTAN : La Suède refuse de démentir une «promesse» d’extraditions

Dimanche, la Première ministre suédoise Magdalena Andersson n’a pas voulu dire si son pays s’était engagé envers la Turquie à extrader 73 personnes.

Malgré l’insistance des journalistes et l’inquiétude de réfugiés kurdes ou turcs en Suède, la cheffe du gouvernement, Magdalena Andersson, n’a pas voulu dire si un tel engagement avait été donné – ou non – à Ankara pour lever le blocage turc à la candidature de la Suède et de la Finlande.

«J’ai été ministre depuis huit ans et je n’ai jamais parlé de ce qu’il s’est dit à la table des négociations», a-t-elle affirmé lors d’une conférence de presse. «Ce qui me met un peu dans une situation difficile en ce moment», a ajouté la dirigeante sociale-démocrate.

Processus dépendant d’autorités

Dans un accord signé par Stockholm et Helsinki mardi lors du sommet de l’OTAN à Madrid, les deux pays nordiques s’engagent notamment par écrit à examiner «promptement et minutieusement» les demandes d’extradition turques. Aucune promesse de procéder effectivement à ces extraditions n’est donnée, et la Finlande et la Suède ont rappelé depuis que le processus dépendait d’autorités et de tribunaux indépendants.