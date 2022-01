Handball : La Suède sacrée championne d’Europe

En dominant l’Espagne 27-26, les Suédois ont remporté dimanche l’Euro 2022 disputé à Budapest. La France termine au 4e rang.

Il s’agit de son premier titre depuis le triplé réalisé par la grande équipe nationale entre la fin des années 1990 et début des années 2000 (1998, 2000, 2002).

Fin de match folle

Un gardien en or

Les Suédois, emmenés par leur inépuisable gardien Andreas Palicka, élu homme du match, et leur trio Ekberg (5 buts), Oscar Bergendahl (5 buts) et Hampus Wanne (4 buts), repartaient à la pause avec un court retard d’un but (14-13).