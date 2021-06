Euro 2020 - La Suède tient en échec une équipe d’Espagne peu inspirée

Victor Lindelöf et les Suédois ont tenu le choc contre Alvaro Morata et les Espagnols.

Un poteau pour la Suède

Berg manque une montagne

Au retour des vestiaires, la situation d’attaque-défense s’est poursuivie, avec une Roja peinant à trouver des solutions. Morata a tout de même pu profiter d’un double rebond favorable pour décocher un tir à l’entrée de la surface. Mais à nouveau, il a manqué le cadre, provoquant quelques sifflets dans les tribunes. N’arrivant pas à changer de rythme, les champions d’Europe 2008 et 2012 ont commencé à s’endormir. Et les Suédois ont bien failli en profiter: Isak s’est amusé avec 3 adversaires et a offert un caviar à Berg, tout seul dans les 5 mètres. Mais ce dernier, surpris d’avoir reçu un si bon ballon, a manqué un but tout fait.