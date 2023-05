Eurovision 2023: Loreen a déjà gagné il y a onze ans

S’il ne connaît pas encore le nom de tous les artistes qu’il affrontera samedi 13 mai 2023 en finale de l’Eurovision, le Suisse Remo Forrer sait déjà qu’il aura face à lui l’une des favorites de la compétition: la chanteuse suédoise Loreen et son titre «Tattoo». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’interprète de 39 ans sait très bien où elle met les pieds. Elle a en effet déjà remporté l’Eurovision il y a un peu plus de dix ans, comme le rappelle le Huffington Post.