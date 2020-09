Statistiques des homicides : La Suisse, 3e pays le plus «pacifique» d’Europe

En moyenne, le taux d’homicide dans l’Union européenne était de 0,7 cas pour 100’000 habitants en 2017. De ce côté-là, la Suisse fait figure de pays paisible.

Dans la plupart des autres pays, au moins deux fois plus d’hommes que de femmes ont succombé à une agression.

Le taux d’homicides en Europe est en baisse constante depuis 2011. Les meurtres sont commis le plus souvent dans les pays baltes, surtout en Lettonie. La Suisse est le troisième pays le plus «pacifique».

En moyenne, le taux d’homicide dans l’Union européenne (UE) était de 0,7 cas pour 100’000 habitants en 2017, selon des données fournies par Eurostat. La probabilité de mourir d’un meurtre ou d’un homicide est cinq fois plus élevée en Lettonie, avec un taux de 3,75. Suivent la Lituanie (2,82) et l’Estonie (2,28). Bien plus loin, arrive la Turquie, avec un taux de 1,7.