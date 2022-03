Guerre en Ukraine : La Suisse a accueilli 700 réfugiés et a encore des milliers de places

Le Secrétariat d’Etat aux migrations a présenté sa stratégie pour accueillir et héberger en Suisse les personnes ayant fui la guerre. 5000 places sont disponibles.

Protection spéciale en discussion

Vendredi, le Conseil fédéral a annoncé qu’il souhaitait activer le plus rapidement possible le statut de protection S pour tous les ressortissants ukrainiens qui viennent en Suisse pour fuir leur patrie. Dès que ce statut sera activé, toutes les personnes enregistrées en provenance d’Ukraine bénéficieront de la protection de la Suisse, sans devoir passer par une procédure d’asile ordinaire. Elles obtiendront ainsi un droit de séjour en Suisse, pourront faire venir les membres de leur famille, exercer une activité lucrative et auront également droit à l’aide sociale et aux soins médicaux.