Météo: la Suisse a connu sa nuit la plus froide de l’année

Seconde région où l’ambiance se montrait particulièrement frigorifique pour débuter cette semaine: les Grisons et plus particulièrement l’Engadine. Là-bas, les températures sont quasi intégralement descendues sous la barre des -15° et des valeurs en dessous de -20° n'étaient de loin pas à l’exception. -26° s'affichaient aux thermomètres à Samedan non loin de Saint-Moritz.