Guerre en Ukraine - La Suisse a déjà gelé pour 7,5 milliards de francs d’avoirs russes

La Suisse a déjà bloqué 7,5 milliards de francs de fonds russes, a indiqué jeudi l’ambassadeur Erwin Bollinger, responsable du centre de prestations Relations économiques bilatérales et délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux au SECO, lors d’un point presse à Berne consacré à la guerre en Ukraine. «C’est autant voire plus qu’aucun autre pays au monde», a-t-il poursuivi en citant l’exemple des Pays-Bas qui n’ont bloqué eux que quelque 500 millions.

Mais Erwin Bollinger a indiqué que toutes les personnes russes qui ont de l’argent en Suisse ne sont pas sanctionnées. Les sanctions ne concernent qu’une partie des Russes et des entreprises liées à Moscou, a-t-il précisé. Il a ajouté que jusqu’ici, le Conseil fédéral avait repris presque toutes les sanctions de l’Union européenne et continuera de le faire. Quant à savoir si le gouvernement adoptera à son tour le 5e paquet de sanctions de l’UE qui devrait inclure l’importation de charbon en provenance de Moscou, l’ambassadeur s’est contenté d’indiquer que le paquet était «examiné».

Le SECO se défend

On le sait, le PS a porté plainte contre le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) qu’il accuse d’appliquer de manière hésitante les sanctions de l’UE. La gauche parle aussi de pagaille dans la coordination avec les cantons qui attendent des instructions du SECO, alors que celui-ci prévoit que la mise en œuvre est du devoir des cantons. Mais jeudi, le SECO s’est défendu. Les procédures fonctionnent bien et un aide-mémoire à l’attention des cantons a été rédigé, a-t-il souligné. «Les cantons savent désormais ce qu’ils doivent annoncer et comment», selon Lukas Regli, du SECO. Les banques savent aussi ce qu’elles doivent bloquer, selon lui.