Santé : La Suisse a désormais un vaccin contre la variole du singe

L’OFSP a annoncé lundi soir que la première livraison était arrivée en Suisse, le 1er novembre. Les cantons les plus touchés seront les premiers servis.

La première livraison de vaccins contre la variole du singe est arrivée en Suisse, le 1er novembre, a annoncé l’OFSP lundi soir sur Twitter. Dès la fin de la semaine, la Pharmacie de l’armée livrera les 4000 doses aux cantons les plus touchés, a précisé l’Office fédéral de la santé publique qui avait annoncé le 14 octobre dernier l’arrivée des vaccins.

Ce sont en outre les cantons qui seront responsables de la vaccination et de déterminer les lieux où elle aura lieu, a-t-il ajouté. Selon le site Internet de l’OFSP, le vaccin sera disponible dans un premier temps dans les cantons de Vaud, Genève, Zurich et Bâle-Ville. C’est la Confédération qui prend en charge les coûts de la vaccination et du médicament antiviral tant que les assurances-maladie ne pourront pas le faire, est-il encore précisé.