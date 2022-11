AUTOMOBILE : La Suisse a enfin un comparateur des prix de l’essence

Comme l’annonce dans le « SonntagsBlick » du jour le directeur du TCS Jürg Wittwer, les automobilistes du pays disposent enfin d’un outil de comparaison des prix de l’essence – le radar des prix. Et, un outil visiblement utile pour faire des économies, à en croire les plus de 25’000 entrées déjà effectuées par les collaborateurs du club automobile: ils ont enregistré des différences de prix allant jusqu’à 30 centimes par litre, indique le directeur.

Le comparateur est disponible sur le site internet du TCS et devrait également être proposé sous forme d’application. Les informations seront récoltées par les conducteurs et conductrices (lire encadré) qui peuvent directement les entrer en ligne. Ce qui implique que les indications pourraient ne pas être constamment actualisées dans les stations-service éloignées des centres urbains: «Mais dans les régions à forte densité de population, nous pourrons très rapidement couvrir les prix», affirme le directeur.

Le directeur explique que l’idée de ce comparateur est issue de la demande de nombreux membres du TCS et aussi de non-membres suite à l’explosion du prix du carburant. Et de préciser que «chaque centime économisé compte». Dès lors, il est convaincu que la plate-forme restera populaire lorsque le prix de l’essence ne sera plus un sujet d’actualité préoccupant.

Quand un détour vaut le détour

Selon un calcul du directeur du TCS, un automobiliste suisse parcourt en moyenne environ 12’000 kilomètres par an. Par année, avec une consommation moyenne de 7 litres/100 km et un prix d’environ 2 francs par litre, il lui en revient à 1700 francs par an, avec un potentiel d’économies d’environ 250 francs par an.