Suisse

La Suisse a enregistré 49 noyades fatales l’an dernier

Quarante-neuf personnes se sont noyées en 2019, indique lundi la Société suisse de sauvetage. Sur ce nombre, 39 sont des hommes, 7 des femmes et trois sont des enfants. Les experts craignent l’été 2020.

Une majorité des victimes sont étrangères

Surrisque de noyade cet été

La SSS et le bpa tablent sur un surrisque de noyade cet été car les lacs et les cours d'eau sont toujours plus prisés et, en raison de la pandémie, les piscines en plein air sont contraintes de limiter leur fréquentation. C'est pourquoi la SSS a lancé le projet de prévention «Covid-Eté 2020».